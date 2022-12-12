деревня Жуковка, деревня Жуковка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Жуковка

Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Хохловская волость
сельцо Жуковка«Потапьевское» п.-т. отделение3710

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пителинский район
329038Жуковкадеревня54°41'с.ш.41°46'в.д.N-37-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пителинский муниципальный район, Ермо-Николаевское сельское поселение
61623420116д Жуковкадеревня
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