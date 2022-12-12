деревня Подберезье, деревня Подберезье, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Подберезье

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лисичинская волость
52Фол. Подберезьепроселкеколодцедв. Е. А. Мартиновской, пр. 176Заборского прав. 15060
Сеннинский уезд, Черейская волость
11Дер. Подберезьепроселкереч. УльянкеХальневичск. с. о. 114946Успенского пр. 11646

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Яновщинский сельсовет
д Подберезье10

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Холопеничский сельсовет
д. Подберезье14
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