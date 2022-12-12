деревня Подкамень, деревня Подкамень, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Подкамень

Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
291Подкаменский, ул. тат. каз.при рч. Черном Июсе.19660257472Перевоз.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Кизильская Инородная Управа
209Подкаменский, ул., на р. Черный Июс27656440

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Орджоникидзевский район
563490Подкаменьдеревня54°49'00"89°27'00"N-45-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Орджоникидзевский муниципальный район, Сельское поселение Устинкинский сельсовет
95620450111д Подкаменьдеревня
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