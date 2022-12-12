деревня Новиловка, деревня Новиловка, Покотская волость, Гомельский уезд (на 1910) — Familio

Новиловка

Покотская волость, Гомельский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Покотская волость
436. Новиловка, деревня бывшая владельческая, при реке Доменке, дворов 104, жителей 581, ветряная мельница

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Покотская волость
18Дер. Новиловкаторг. тр. руч. ДелишкиНовиловск. с. о. 149571508Федоровского пр. 14060
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close