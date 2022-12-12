село Трефиловка, село Трефиловка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Трефиловка

Ракитянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Грайворонский уезд
625Трефиловка, с. каз.при рч. Готне.301290415411Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Грайворонский уезд, Крюковская волость
243. Трефиловка, село бывшее государственное, при речке Готне, дворов 194, жителей 1209, церковь православная, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Ракитянский район
115705Трефиловкасело50°43'35°54'M-36-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Ракитянский муниципальный район, Трефиловское сельское поселение
14648480101с Трефиловкасело
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