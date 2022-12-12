другой Денежкинский, другой Денежкинский, Дудинский участок, Туруханский край (на 1911) — Familio

Денежкинский

Дудинский участок, Туруханский край (на 1911)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
563Денежкинский, стк. каз.при р. Енисее.124416031712
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Дудинский участок
2377Денежкина, ст., на р. Енисее221До Енисейска верст: 1263. До Туруханска верст: 205
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