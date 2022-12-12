Лукьяновка
Миколаївська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Варианты названий
- Ленино
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
74Бервинцовка (Полковничья, Забелина), д. вл.при рч. Громоклее.11711762205211Этапный дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
145. Бервинцовка (Забелина, Полковничья, Изобильная), деревня бывшая владельческая, при речке Громоклее, дворов 100, жителей 516, 3 лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-45991Лук'янівкаселоцентр сільської радир-н Баштанськийсільрада Лук’янівська