село Темелеуцы, село Темелеуцы, Каларашский район (на 2017) — Familio

Темелеуцы

Каларашский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Кишиневский уезд
13Тимелеуцы, с. вл.при р. Быке.6860275251Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Волчинецкая волость
35. Темелиуцы, село царан, при речке Быке, дворов 106, жителей 565, 2 церкви православных, лавка (в одной из церквей службы не производ.)

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Каларашский район
ТемелеуцьTemeleuţi
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