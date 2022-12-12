деревня Кинзябаево, деревня Кинзябаево, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кинзябаево

Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
297Кинзебаева (Киньзябаева), д. башк.при рч. Карагай-Кривке.14045359896
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Бушман-Суюк-Кара-Кипчатская волость
64. Кинзябаева (Казарма, Кнезебаева), деревня бывшая государственная, при речке Кара гай-Кривке, дворов 41, жителей 184, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Куюргазинский район
524676Кинзябаеводеревня52°41'00"56°11'00"N-40-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Куюргазинский муниципальный район, Сельское поселение Кривле-Илюшкинский сельсовет
80639420111д Кинзябаеводеревня
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