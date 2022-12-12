деревня Костяново, деревня Костяново, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Костяново

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Вировлянская волость
7КостеноводеревняЧернова, озероВировлянского, православногоНово-Вировлянскому сельскому обществу6

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Долгопольский сельсовет
д. Костяново2
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