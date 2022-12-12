село Хвощево, село Хвощево, Полтавська область (на 2018) — Familio

Хвощево

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Яреськовская волость
24.0Хвощевое хуторЯреськовское крестьян собственников7324297916
Миргородский уезд, Шишакская волость
68.0Хвощевое хуторХвощевское крестьян собственников535578572157

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19538Хвощовеселор-н ШишацькийШишацька селищна об'єднана територіальна громада
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