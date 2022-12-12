Новые Боросены
Рышканский район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1163Боросены-Ноу, д. вл.при р. Каменке.37—84372325Церковь православная 1. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
828. Боросены Новые, село царан, при урочище Валя-Калинши, дворов 115, жителей 641, церковь православная, этап.
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
Боросений НойBorosenii Noi