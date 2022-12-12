село Новые Боросены, село Новые Боросены, Рышканский район (на 2017) — Familio

Новые Боросены

Рышканский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Ясский уезд
1163Боросены-Ноу, д. вл.при р. Каменке.3784372325Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Ясский уезд, Копочанская волость
828. Боросены Новые, село царан, при урочище Валя-Калинши, дворов 115, жителей 641, церковь православная, этап.

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Рышканский район
Боросений НойBorosenii Noi
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