деревня Боровая, деревня Боровая, Верхотурский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Боровая

Верхотурский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
2007Боровская, дер.при р. Салде.30140102935
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Красногорская волость
308. Рубленское, село бывшее государственное, при реке Салде, дворов 37, жителей 222, церковь православная, лавка, перевоз.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Верхотурский район
320285Бороваядеревня58°41'с.ш.61°04'в.д.O-41-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхотурский
65709000111д Бороваядеревня
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