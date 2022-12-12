Понурово
Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7166Понурово, с.при рч. Большой Серге.1191542123158Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
875. Понурово, село бывшее удельное, при реке Б. Серге, дворов 52, жителей 260, церковь православная
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Понурово с., ш.рч. ТекунЮ.-Вр.9586427163198361—Всего по волости промышленников 4311 человек, из них торговцев 638 челов. По сбору грибов и ягод 1779 чел., мочальным промыслом занимается 868 челов., извозом 629 чело Показать всеПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18472Понуроводеревня57°11'44°01'O-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22634420216д Понуроводеревня