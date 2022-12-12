Веретье
Межниковская волость, Крестецкий уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
687. Веретья (Луг), деревня бывшая государственная, при реках Крупице и Б. Вишере, дворов 85, жителей 449, 2 часовни, 3 лавки
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
10Веретье (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Веретьевского697522621644291126земледелиевыпойка телятзем. тракт.река Крутица.Часовня, школа, мелочная лавка