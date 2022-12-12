село Глубочок, село Глубочок, Черкаська область (на 2018) — Familio

Глубочок

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Тальновская волость
1312. Глибочек, село бывшее владельческое, при реке Угорском Тикиче, дворов 163, жителей 1145, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница, винокуренный з Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Тальновская волость
Глибочек село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27703Глибочокселоцентр сільської радир-н Тальнівськийсільрада Глибочківська
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