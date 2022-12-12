деревня Савеловка, деревня Савеловка, Наро-Фоминский, Московская область (на 2019) — Familio

Савеловка

Наро-Фоминский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
435Савеловка, д. вл.при колодце.1813125345
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Московская губерния, Подольский уезд
4652Савеловка, д. вл.при рч. Моче.422062830
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Вороновская волость
Дер. Савеловка 4922716

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Наро-Фоминск
46778Савеловкадеревня55°21'с.ш.36°50'в.д.N-37-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Наро-Фоминский
46750000717д Савеловкадеревня
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