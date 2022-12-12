Суук-Чишма
Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
263Сувак-Чишмы (Алмантаева), деревня.при рч. Сухояше.5020144946Р. — Пчеловодство и изготовление деревянных изделий.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
51. Сухонькино (Алмантаево), село бывшее государственное, при речке Уштейле, дворов 127, жителей 717, церковь православная, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520153Суук-Чишмасело54°28'00"55°58'00"N-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Подлубовский сельсовет
80635450111с Суук-Чишмасело