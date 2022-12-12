Соковнинка
Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок разъезда
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
284. Н. Соковнинка, деревня бывшая владельческая, дворов 144, жителей 994, 18 маслобоен.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50971Соковнинкапос.рзд51°56'35°17'M-36-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38616432151п рзд Соковнинкап рзд