посёлок разъезда Соковнинка, посёлок разъезда Соковнинка, Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Соковнинка

Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок разъезда
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Беляевская волость
284. Н. Соковнинка, деревня бывшая владельческая, дворов 144, жителей 994, 18 маслобоен.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Конышевский район
50971Соковнинкапос.рзд51°56'35°17'M-36-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Конышевский муниципальный район, Сельское поселение Наумовский сельсовет
38616432151п рзд Соковнинкап рзд
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