село Незамаево, село Незамаево, Медынский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Незамаево

Медынский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2443Юзамаева, д. каз.при рч. Шестовке.30163097146
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Дунинская волость
571. Незамаева, деревня бывшая государственная, дворов 34, жителей 277, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Медынский район
65470Незамаевосело55°11'35°44'N-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Медынский муниципальный район, Сельское поселение село Передел
29625452131с Незамаевосело
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