деревня Щукнаволок, деревня Щукнаволок, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Щукнаволок

Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
3152Щук-Наволок или Щучий Наволок (Гавди-Ниеми), д.при Ведлозере.985383236Кор. 32—36.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Пряжинский район
407342Щукнаволокдеревня61°33'32°50'P-36-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Пряжинский муниципальный район, Ведлозерское сельское поселение
86639405146д Щукнаволокдеревня
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