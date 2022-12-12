деревня Средние Нырты, деревня Средние Нырты, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Средние Нырты

Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1197Средние Нырты, д. каз.при рч. Ныртинке.6530289282Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Абдинская волость
534. Ср. Нырты, деревня бывшая государственная, дворов 30, жителей 162, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Абдинская волость
Вершина речки Нырты, Абдинскойсм. Нырты Средние.
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Нырты Средние, Абдинскойтатары436
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сабинский район
189780Средние Ныртыдеревня55°59'50°43'N-39-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский муниципальный район, Большеныртинское сельское поселение
92652417111д Средние Ныртыдеревня
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