село Юсупкино, село Юсупкино, Троицкая волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Юсупкино

Троицкая волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2159Троицкое (Малыклы, Юсупкино), село.при рч. Малыкле.1353528110116Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Делание саней и дровней.
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Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Троицко-Юсупкинская волость
1311. Троицкое (Малыклы, Юсупкино), село бывшее владельческое, при речке Ма лыкле, дворов 35, жителей 196, волостное правление (уездный город 135 в.), церковь православна Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Троицкая волость
13Троицкое (Юсупкино), с. при реч. Кичуе, почт. трак., церковь (постр. в начале 19 стол.), церковно-приходская школа, мел., х.-з. маг., бак. лав.120448155152Земледелие
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