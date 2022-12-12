деревня Захонка, деревня Захонка, Яблонецкая волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Захонка

Яблонецкая волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Яблонецкая волость
Захонка д.793 стан1573 участок13станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги
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