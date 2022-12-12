село Серебрянка, село Серебрянка, — Familio

Серебрянка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
798Серебрянка (Новоселовка, Новомоисеевка), с. каз.при р. Северном Донце.3762105300326Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Серебрянская волость
266. Серебрянка, село бывшее государственное, при реке Северном Донце, дворов 124, жителей 784, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, 3 Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5590Серебрянкаселоцентр сільської радир-н Бахмутськийсільрада Серебрянська
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