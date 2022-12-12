аул Канглынский, аул Канглынский, Новогригорьевский уезд (на 1874) — Familio

Канглынский

Новогригорьевский уезд (на 1874)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
518Аул Канглынский.при р. Кель-Дюне.217119269227татарымагометанеМечети 4 и сельское правление.
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