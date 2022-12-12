село Погорельцево, село Погорельцево, Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Погорельцево

Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
837Погорельцево (Пятницкий Погост), с. каз.при рч. Скворливце.171029134149Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Кармановская волость
307. Погорельцево, село бывшее государственное, дворов 29, жителей 247, церковь православная, школа, баз. в 10-ю пятн. по Пасхе

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Железногорский район
50702Погорельцевосело52°08'35°19'N-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Железногорский муниципальный район, Сельское поселение Кармановский сельсовет
38610428126с Погорельцевосело
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