аул Новая Джегута, аул Новая Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (на 2019) — Familio

Новая Джегута

Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район
87638Новая Джегутааул44°02'42°02'L-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский муниципальный район, Джегутинское сельское поселение
91635410101аул Новая Джегутааул
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