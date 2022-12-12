Алдарово
Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1131Алдарова, деревня.при рч. Кумушле.454570234223Мщ. — Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
631. Алдарова, деревня бывшая государственная, при речке Кумыш-Моилге, дворов 72, жителей 474, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Алдарова, д. на прос. дор., мечеть, 2 бак. лав. Близь дер. — мельн. М. Габдулкадырова на реч. Азяк4213123343348Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521583Алдароводеревня55°45'00"55°33'00"N-40-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80618404111д Алдароводеревня