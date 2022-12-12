село Пихтовка, село Пихтовка, Частинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Пихтовка

Частинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5165Пихтовское (Елесинское), сел.при рч. Пихтовке.373046116132Церковь православная 1. Ярмарок 3. Торжок 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Чистоперевалочная волость
1573. Пихшовское (Елеси), село бывшее государственное, при речке Пихшовке, дворов 55, жителей 308, церковь православная, часовня, 9 лавок, торжок, 3 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Частинский район
733494Пихтовкасело57°33'00"54°56'00"O-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Частинский муниципальный район, Шабуровское сельское поселение
57655428146с Пихтовкасело
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