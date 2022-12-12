село Базилевщина, село Базилевщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Базилевщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2225Мокрый Тагамлык (Базилевщина), д. вл.при рч. Тагамлыке432871485481
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Машевская волость
394. Мокрый Тагамлик, деревня бывшая владельческая, при речке Мокром Тагамлике, дворов б. 208, жителей 1246, питейный дом, лавка, 8 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Машевская волость
4.0Мокрый-Тагамлык (Базилевщина) селоМокро-Тагамлыкское4402842847297521481

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18731Базилівщинаселоцентр сільської радир-н Машівськийсільрада Базилівщинська
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