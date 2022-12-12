село Марьяновка, село Марьяновка, Київська область (на 2018) — Familio

Марьяновка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Ксаверовская волость
373. Марьяновка, село бывшее владельческое, при речке Ротке, дворов 173, жителей 1271, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Мотовиловская волость
Марьяновка с.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10834Мар'янівкаселоцентр сільської радир-н Васильківськийсільрада Мар'янівська
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