деревня Булгаково, деревня Булгаково, Медынский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Булгаково

Медынский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2075Булгаково (Дундорово), сц. вл.при ручьях Сельне и Дуровке.402025100114
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Матовская волость
591. Булгаково (Дундорово), сельцо бывшее владельческое, дворов 30, жителей 203, шерстобитня
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