Глазиха
Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4949Глазиха, д. разновед.при рч. Мелочихе.121118164950Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
783. Глазиха, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 85, часовня
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
118ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные106672023
12—ГлазихаГлазихскоеКумзерскийсвободные хлебопашцы1066259
13—ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные10663412
14—ГлазихаГлазихскоеКумзерскийЛеденцова1066142
15—ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные106651012
16—ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные106631010
17—ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные1066373
18—ГлазихаГлазихскоеКумзерскийсвободные хлебопашцы1066345
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
274506Глазихадеревня60°10'с.ш.39°35'в.д.P-37-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19652444115д Глазихадеревня