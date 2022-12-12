деревня Глазиха, деревня Глазиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Глазиха

Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4949Глазиха, д. разновед.при рч. Мелочихе.121118164950
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кумзерская волость
783. Глазиха, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 85, часовня

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Кумзерская волость
118ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные106672023
12ГлазихаГлазихскоеКумзерскийсвободные хлебопашцы1066259
13ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные10663412
14ГлазихаГлазихскоеКумзерскийЛеденцова1066142
15ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные106651012
16ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные106631010
17ГлазихаГлазихскоеКумзерскийбывшие государственные1066373
18ГлазихаГлазихскоеКумзерскийсвободные хлебопашцы1066345

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Харовский район
274506Глазихадеревня60°10'с.ш.39°35'в.д.P-37-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Харовский муниципальный район, Шапшинское сельское поселение
19652444115д Глазихадеревня
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