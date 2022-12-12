село Хомутцы, село Хомутцы, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Хомутцы

Ивнянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1629Хомутцы, д. каз.при р. Псле.279103388411
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Павловская волость
718. Хомутцы, деревня бывшая государственная, при реке Пселе, дворов 163, жителей 1075

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Ивнянский район
133571Хомутцысело51°07'35°58'M-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Ивнянский муниципальный район, Хомутчанское сельское поселение
14638452101с Хомутцысело
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