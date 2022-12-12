деревня Мухино, деревня Мухино, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Мухино

Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
2864Сверх Дубровки Мухинской (Мухино), поч. каз.при безымянном ключе.6054228596Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Мухинская волость
550. Сверх Дубровки (Мухина), починок бывший государственный, при ключе, дворов 37, жителей 241, волостное правление (уездный город в 60 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Красногорский район
517592Мухинодеревня57°44'00"52°14'00"O-39-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Красногорский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
94630433156д Мухинодеревня
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