деревня Крюкова, деревня Крюкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Крюкова

Вытегорский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
755Крюкова, д.при Мариинском канале.102026Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Вытегорская волость
145. Корюковская (Плотина), деревня бывшая государственная, при реке Вытегре, дворов 14, жителей 84, часовня, лавка, трактир
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