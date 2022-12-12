посёлок Михайловский, посёлок Михайловский, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Михайловский

Куйбышевский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
962Михайловский, хут. вл.при рч. Никулинке.984311614
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Куйбышевский район
77925Михайловскийпосёлок54°01'33°56'N-36-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Куйбышевский муниципальный район, Сельское поселение поселок Бетлица
29618408126п Михайловскийпоселок
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