село Оболонь, село Оболонь, Полтавська область (на 2018) — Familio

Оболонь

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4304Оболонь (Оболонье), мест. вл.при рч. Кривой Руде.361241611761270Церковь православная 1. Ярмарка 1. Заводов 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Оболонянская волость
1054. Оболонь, местечко бывшее владельческое, при речке Кривой Руде, дворов 506, жителей 2720, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь православная, евр Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Оболонянская волость
1.0Оболонь местечкоОболонянское крестьян собственников356354561037181117793590

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19314Оболоньселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Оболонська
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