деревня Талкин Ключ, деревня Талкин Ключ, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Талкин Ключ

Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Кизильская Инородная Управа
216Талкинский, ул., на кл. Талкине11403765

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Ширинский район
563567Талкин Ключдеревня54°43'00"89°26'00"N-45-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Ширинский муниципальный район, Сельское поселение Черноозёрный сельсовет
95635460106д Талкин Ключдеревня
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