деревня Кулеши, деревня Кулеши, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Кулеши

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Бельская волость
145. Кулеши, деревня бывшая владельческая, при реке Маковье, двор 1, жителей 8, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В 4 верстах — усадьба Белое, часовня, ви Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Франопольская волость
9Запрошье (Кулеши)деревняколодецЛепельского, православногоСтайскому сельскому обществу2

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д Кулеши55

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д. Кулеши22
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