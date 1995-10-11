Пантюшина Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюшина Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1995

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1995

Отец: Пантюшин Михаил Владимирович

Мать: не указана

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