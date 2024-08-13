Загорский Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти01.11.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Загорская) Евпраксия (Ефросинья) Петровна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Фекла Андреевна
Бракосочетание
11.09.1866
Смерть
01.11.1879
Похороны
03.11.1879