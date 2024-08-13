Загорский Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагорский Петр Тимофеевич

Загорский Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

01.11.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Загорский Тимофей Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Загорский Егор Петрович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Загорская) Евпраксия (Ефросинья) Петровна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Фекла Андреевна

Бракосочетание
11.09.1866

Жена: Загорская (Загорская) Екатерина Федоровна

Смерть
01.11.1879
Похороны
03.11.1879

Мы используем куки для улучшения работы сайта.