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Глушенков Степан Степанов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1839

Дата смерти

17.07.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1839

Отец: Глушенков Степан Симиенов

Мать: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.08.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села удѣльный крестьянинъ Тимофей Гаврилов Приданов и удѣльно крестьянская дочь дѣвица Матрена Гаврилова Приданова | Казанская церковь
Смерть
17.07.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от оспы | отъ оспы
Похороны
19.07.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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