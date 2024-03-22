Глушенков Степан Степанов
Место рождения
Дата рождения02.08.1839
Дата смерти17.07.1841
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1839
Крещение
04.08.1839
воспреемники: Онагожь Села удѣльный крестьянинъ Тимофей Гаврилов Приданов и удѣльно крестьянская дочь дѣвица Матрена Гаврилова Приданова | Казанская церковь
Смерть
17.07.1841
Причина смерти: от оспы | отъ оспы
Похороны
19.07.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви