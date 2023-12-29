Макарова (Стругова) Наталья
Место рождения
Дата рождения06.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910
Отец: Стругов Павел
Мать: Стругова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Сергей
Рождение ребёнка
12.07.1932
Сын: Макаров Борис
Отец ребёнка: Макаров Сергей
Рождение ребёнка
29.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Сергей
Смерть
Неизвестно