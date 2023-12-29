Макарова (Стругова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Стругова) Наталья

Макарова (Стругова) Наталья

avatar

Место рождения

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910

Отец: Стругов Павел

Мать: Стругова Надежда

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Сергей

Рождение ребёнка
12.07.1932

Сын: Макаров Борис

Отец ребёнка: Макаров Сергей

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Сергей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.