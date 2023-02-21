Корепина Великанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1907
Дата смертиОколо 1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Биркина Евстолия Григорьевна
Отец ребёнка: Корепин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Крутикова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Корепин Григорий Васильевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1977