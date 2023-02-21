Корепина Великанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепина Великанида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1907

Дата смерти

Около 1977

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Биркина Евстолия Григорьевна

Отец ребёнка: Корепин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Крутикова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Корепин Григорий Васильевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепин Григорий Васильевич

Смерть
Около 1977
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