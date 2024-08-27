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Ефимов Иван

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1741

Дата смерти

22.01.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Воткинского завода
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ефимов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Анна Васильева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Ефимов Петр Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Анна Васильева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ефимова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Анна Васильева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ефимова) Татиана Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Анна Васильева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
22.01.1813 ст.
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
От старости

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