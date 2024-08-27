Ефимов Иван
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти22.01.1813 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Воткинского завода
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Ефимова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ефимов Петр Иванович
Мать ребёнка: Ефимова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Ефимова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ефимова) Татиана Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Анна Васильева
Смерть
22.01.1813 ст.
От старости