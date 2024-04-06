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Шпехт Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1918

Дата смерти

Между 1941 и 1948

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1918

Отец: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Мать: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна

Военная служба
1939
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
РККА, лётчик.
Попал в плен (военное)
1941
Концлагерь
1941
Stalag IV-B https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Stalag_IV-B&params=51.446_N_13.283_E_type:landmark Под номером 112740. Дальнейшая его судьба неизвестна. Шталаг IV-Б (является аббрев... Показать все
Смерть
Между 1941 и 1948

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