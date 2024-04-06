Шпехт Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1918
Дата смертиМежду 1941 и 1948
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1918
Военная служба
1939
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
РККА, лётчик.
Попал в плен (военное)
1941
Концлагерь
1941
Stalag IV-B https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Stalag_IV-B¶ms=51.446_N_13.283_E_type:landmark Под номером 112740. Дальнейшая его судьба неизвестна. Шталаг IV-Б (является аббрев... Показать все
Смерть
Между 1941 и 1948