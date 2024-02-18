Решетникова Федосья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова Федосья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1913

Дочь: Гусякова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
31.07.1916

Сын: Денисов иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
19.04.1919

Дочь: Денисова Антонида Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
28.07.1923

Дочь: Шахметова Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
26.05.1925

Дочь: Денисова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
19.01.1933

Дочь: Богданова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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