(Салахетдинова) Ханифя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1940
Рождение ребёнка
10.01.1941
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
04.10.1948
Рождение ребёнка
13.05.1954
Рождение ребёнка
1956
Смерть
Неизвестно