(Салахетдинова) Ханифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Салахетдинова) Ханифя

(Салахетдинова) Ханифя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Рождение ребёнка
13.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Смерть
Неизвестно

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